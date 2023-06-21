Alman PKK’lı Irak’ta öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mehmetçik tarafından 15 Haziran’da Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, saldırı hazırlığında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen SİHA’lar tarafından terörist grup etkisiz hale getirildi.

MAİNBURGLU THOMAS

Öldürülen teröristlerden birinin kimliği ise dikkat çekti. Yapılan araştırmaların ardından söz konusu teröristin Almanya’nın Mainburg kenti doğumlu “Azed Sergeş” kod adlı Thomas J. olduğu belirlendi. Alman vatandaşı teröristin Münih’te terör örgütü saflarına katıldığı öğrenildi. Yurtiçinden terör örgütüne katılımın yok denilecek seviyeye indiğine işaret eden güvenlik kaynakları, terör örgütünün artık yurtdışındaki gençleri kandırmaya çalıştığını belirterek, terörle mücadelede işbirliğinin önemine vurgu yaptı.