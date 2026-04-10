Alman kurduyla dalaşan köpek, kendisini tutan sahibinin parmağını parçaladı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 12:14

Antalya Manavgat'ta kucağındaki köpeği, başı boş Alman kurduyla dalaşan Ukrayna uyruklu kadın dehşeti yaşadı. Tutmaya çalıştığı kendi köpeği Ukraynalı kadının parmağını ısırarak parçaladı.

Antalya Manavgat Irmak kenarında köpeğiyle yürüyüşe çıkan Ukrayna uyruklu kadın, kucağındaki köpeği ile başıboş köpeğin kavgasında kendi köpeğinin parmağını ısırması sonucu yaralandı. Kavga esnasında köpeklerden korkan bir kedi de soluğu ağaca kaçmakta buldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye tedavi için götürülen kadın, herhangi bir şikayette bulunmadı.

EMNİYET EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ‘yabancı uyruklu kadına köpek saldırdı' ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi Barınak ekiplerini alarma geçirdi. Örnek Mahallesi ırmak kenarına gelen ekipler, korkuyla Rauf Denktaş Köprüsü altındaki İlçe Halk Kütüphanesine sığınan Ukrayna uyruklu Lutvila S. isimli kadına ulaşırken, Kütüphanenin kapısında bekleyen Alman kurdu barınak görevlileri tarafından araca alındı.

İŞARET PARMAĞI PARÇALANDI

Polisler tarafından dışarı davet edilen Ukraynalı kadının kucağındaki köpek korku içerisinde havladığı ve işaret parmağının parçalanmış olduğu görüldü. Köpeğiyle yürüyüş yaptığı sırada köpekler arasında yaşanan havlamalardan korkan bir kedinin ise korkuyla çıktığı ağaçtan uzun süre indirilemediği gözlendi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ukraynalı kadın, polis ekip aracıyla tedavisi yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Ukrayna uyruklu Lutvila S.'nin hastanede görevli tercümana elini kurt köpeğinin değil, kurt köpeğiyle kavga eden kendi köpeğinin ısırdığını ve şikayetçi olmadığını söylediği bildirildi.

