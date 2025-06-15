×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Alman doktorların ölüme terk ettiği hastayı, Türk hekimleri yaşattı

Güncelleme Tarihi:

#Siroz#Karaciğer Nakli#Türk Hekimleri
Alman doktorların ölüme terk ettiği hastayı, Türk hekimleri yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 12:10

Almanya’da "ameliyat edilemez" denilerek ölüme terk edilen 65 yaşındaki siroz hastası Ali Baba Tanrıverdi, Türkiye’de gerçekleştirilen karaciğer nakli ile hayata tutundu.

Haberin Devamı

 Kısa süre önce Almanya’da siroz teşhisi konulan ve hastalığın ilerlediği gerekçesiyle ameliyat edilmesi reddedilen Ali Baba Tanrıverdi, bir yakınının tavsiyesiyle Türkiye’ye dönerek Malatya’daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne başvurdu.

İLK UÇAKLA MALATYA’YA GİTME KARARI ALDI

Tanrıverdi’nin kardeşi Ali Tanrıverdi, Malatyalı arkadaşları Özgür Karakoç’un yönlendirmesiyle ilk uçakla Malatya’ya gitme kararı aldı. Yola çıkmadan önce hastaneye gönderilen tıbbi raporları inceleyen İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibi, hastaya acil karaciğer nakli gerektiğini belirledi.

Alman doktorların ölüme terk ettiği hastayı, Türk hekimleri yaşattı

Haberin Devamı

 "AMELİYAT EDİLEMEZ" DENİLDİ

Yaklaşık iki hafta içinde uygun donör bulundu ve Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğindeki ekip tarafından başarılı bir karaciğer nakli gerçekleştirildi. Avrupa’da "ameliyat edilemez" denilen Tanrıverdi, Türk hekimlerin müdahalesiyle yeniden sağlığına kavuştu.

“ÖLÜME TERK ETTİLER”

Taburcu günü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ı odasında ziyaret eden Ali Baba Tanrıverdi, "Avrupalı hekimler insanı ölüme terk ediyor. Türk doktorlar bu anlamda çok daha vicdanlı ve becerikli" ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi ayrıca tedavi sürecinde kendisine destek olan Doç. Dr. Barış Sarıcı, Özgür Karakoç, Volkan Arıkan ve Vahap Eserdi’ye teşekkür etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Siroz#Karaciğer Nakli#Türk Hekimleri

BAKMADAN GEÇME!