×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Alman damat, ata bindi gelin almaya gitti! Türk adetleri heyecanla yerine getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Türk Gelenekleri#Alman Damat#Fethiye Düğünü
Alman damat, ata bindi gelin almaya gitti Türk adetleri heyecanla yerine getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 13:15

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İrem Coşkun (33) ile Almanya uyruklu Jan Rancke (43), Türk geleneklerine göre yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Renkli anların yaşandığı düğünde damat, at üzerinde gelin almaya gitti.

Haberin Devamı

Polonya'da mimarlık yapan İrem Coşkun, burada tanıştığı Alman vatandaşı Jan Rancke ile hayatını memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde birleştirdi.

DAMAT GELİNİ ATA BİNEREK ALDI

Ovacık Mahallesi’ndeki düğün Türk geleneklerine göre yapıldı. Alman damat Jan Rancke, 'at üstünde gelin alma' geleneğini yerine getirdi. Damat, gelini ata bindirerek aldı.

Alman damat, ata bindi gelin almaya gitti Türk adetleri heyecanla yerine getirildi

Damadın yaşadığı heyecan kameralara yansıdı. Türk adetlerinin yaşatıldığı düğünde davetliler gönüllerince eğlenirken, çiftin mutluluğu da objektiflere yansıdı.
Alman damat, ata bindi gelin almaya gitti Türk adetleri heyecanla yerine getirildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Gelenekleri#Alman Damat#Fethiye Düğünü

BAKMADAN GEÇME!