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Alman bisikletçi Kastamonu'da

#Kastamonu#Bisiklet#Alman
Alman bisikletçi Kastamonuda

Almanya'dan bisikleti ile Gürcistan'a ulaşmak için yola çıkan 67 yaşındaki Alman bisikletçi Antoine Capdevielle, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde mola verdi. Kastamonu’nun Emekli öğretmen Capdevıelle, Kastamonu’yu çok beğendiğini, fantastik bulduğunu söyledi

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Almanya’nın Berlin şehrinde yaşayan emekli öğretmen Antoine Capdevielle (67), bisikletiyle Gürcistan’a gitmek üzere çıktığı yolda Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı. Slovakya, Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'dan geçen Antoine Capdevielle, 10 gün önce Türkiye’ye giriş yaptı. Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde mola veren emekli öğretmen Capdevıelle, Kastamonu’yu çok beğendiğini, fantastik bulduğunu belirtti.

Capdevielle, ilk defa bisikletle bir seyahat etme fırsatı bulduğunu, ve turunu Gürcistan üzerinden Karadeniz sahil yolunu takip ederek gerçekleştirmek istediğini kaydetti.

Toplam 4 bin kilometre bir yol kat edeceğini belirten Capdevielle, Ekim ayında Almanya’ya dönmeyi planladığını söyledi.

İlçede yemek yiyip alışveriş yapan Capdevielle, Sinop istikametinde yolculuğuna devam etmek için yola çıktı.

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#Kastamonu#Bisiklet#Alman

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