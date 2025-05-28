Alman Başkonsolos’tan vizede ‘Cascade’ mesajı

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Başkonsolos Ralf Schröer, Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün düzenlediği seminerde öğrencilere Almanya-Türkiye arasındaki ilişkileri, Almanya’daki yeni hükümeti ve dış politikaları anlatarak soruları yanıtladı.

YILDA 250 BİN VİZE

Başkonsolos, Türkiye’de yılda 250 bin kişiye vize verdiklerini belirterek, İzmir’in vize sağlanan şehirler arasında yurt dışındaki Alman dış temsilciliklerinin sıralama listesinde 10’uncu sırada yer aldığını söyledi. İstanbul’un birinci, Ankara’nın ise beşinci sırada bulunduğunu ekledi. Başkonsolos, “Dünyada Türkiye’den daha fazla vize sağladığımız tek bir ülke var, o da Çin. Bunun nedeni ise 1 milyarlık nüfusa sahip olmaları” dedi. Vize alma süreci hakkında konuşan Başkonsolos Schröer, “Türk hükümeti ile aldığımız karar gereğince vizede öncelik işinsanları ve öğrencilere verilmektedir. Ziyaret ve turist kategorisinde başvuru yapanlar maalesef bu dönemde yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek durumunda kalabilir” dedi.

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BAŞVURULARI KENDİNİZ YAPIN

Vize danışmanlık şirketlerinin süreci yavaşlattığına dikkat çeken Başkonsolos Schröer, “Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız. Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesiyle işlemleriniz ne daha iyi ne de daha hızlı ilerler; hatta tam aksine, süreç yavaşlayabilir. Schengen vizesi hakkında doğru ve güncel bilgiyi edinmeniz gerekir, başvuruların eksiksiz olarak doğrudan Türkiye’deki ilgili konsolosluklara yapılması vize alma şansınızı artıracaktır” tavsiyelerinde bulundu.

‘CASCADE KURALI’

Schengen vizelerinin geçerlilik sürelerini kademeli olarak uzatan Cascade Kuralı’nı yakın gelecekte Türkiye’de daha etkin biçimde uygulayacaklarını ifade eden Schröer, “Çok girişli Schengen vizesi, bir yarıyılda en fazla 90 gün kalışı kapsar. Vizenin geçerlilik süresi farklılık gösterebilir. Genellikle ilk başvuruda, tek girişli ya da kısa süreli çok girişli vize verilir. Ancak vizeyi doğru şekilde kullandığınız takdirde, bir sonraki başvurunuzda daha uzun süreli bir vize almanız mümkün olur. Bu zincirleme şekilde devam eder; daha sonra bir yıl, iki yıl hatta beş yıl süreli vize alınabilir” dedi.