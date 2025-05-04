Alman aşırı sağ partiye yasak ihtimali ipleri gerdi... ABD: Zorbalıktır, Berlin: Demokrasidir

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Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın (BfV) sağ popülist Almanya için Alternatif’i (AfD) ‘kesinleşmiş aşırı sağcı’ olarak sınıflandırmasına ABD ve Rusya da tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya’yı AfD’ye karşı “gizli zorbalıkla”, Rusya da iktidarı devralmaya hazırlanan CDU/CSU ve FDP ile diğer küçük partileri, kendilerinden daha fazla oy alan partileri ‘aşırı’ ilan etmekle suçladı.

RUBIO’DAN SUÇLAMA

ABD Dışişleri Bakanı sosyal medya platformu X’te, “Almanya Gizli İstihbarat Servisi’ni muhalefeti gözetlemesi için yeni yetkiler, emirler verdi. Bu demokrasi değil, gizli zalimliktir, zulümdür. Asıl aşırılık yanlısı olan, son seçimlerde ikinci parti olan popüler AfD değil, AfD’nin karşı çıktığı müesses nizamın ölümcül açık sınır göç politikasıdır. Almanya rotasını tersine çevirmelidir” dedi. ABD Başkan Yardımcı JD Vance de AfD’ye arka çıkarak “AfD Almanya’da en popüler ve Doğu Almanya’da da en güçlü partidir. Şimdi bürokratlar AfD’yi tahrip etmeyi deniyorlar. Batı, Berlin Duvarı’nı birlikte çökertti ve şimdi Sovyetler, Ruslar tarafından değil, Alman egemenler tarafından yeniden kuruldu” paylaşımında bulundu. Alman Dışişleri Bakanlığı sosyal medyadan direkt olarak Rubio’ya verdiği yanıtta ‘demokrasi budur’ diyerek şöyle dedi: “Bu karar anayasamızı ve hukukun üstünlüğünü korumak amacıyla yürütülen kapsamlı ve bağımsız bir soruşturmanın sonucudur. Son sözü söyleyecek olan bağımsız mahkemelerdir. Tarihimizden aşırı sağcılığın durdurulması gerektiğini öğrendik.”

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MAHKEMEYE GİDİYOR

Öte yandan AfD Eş Başkanları Alice Weidel ile Tino Chrupalla, partilerine haksızlık edildiğini ve mahkemeye başvuracaklarını açıklarken, partinin avukatları BfV’ye “kesinleşmiş aşırı sağcı” sınıflandırılmasını geri alması için ültimatom verdi. Höcker Avukatlık Bürosu tarafından gönderilen ve 48 sayfadan oluşan itirazda BfV’nin değerlendirmesini pazartesi gününe kadar değiştirmesi talep edildi. Aksi takdirde Köln İdari Mahkemesi’ne başvurarak dava açacakları tehdidinde bulunuldu. İstihbaratın AfD’yi aşırıcı olarak nitelemesi ise partinin yasaklanıp yasaklanmayacağını tartışmaya açtı.

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AFD’YE BİR DESTEK DE RUSYA’DAN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerden Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev de AfD’nin aşırı sağcı olarak sınıflandırılmasını eleştirdi. Medvedev de sosyal medya platformu X’te, “AfD aşırı sağcı örgüt olarak nitelendiriliyor. Parlamentoda temsil edilen bir parti için bu ağır bir söylemdir. Belli ki CDU/CSU, SPD ve diğer küçük partiler için, kamuoyu yoklamalarına göre kendilerinden daha fazla oy alan herkes aşırıdır” paylaşımında bulundu.