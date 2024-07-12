Allık maskara maske alırken dikkat

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Denetlenen 81 kozmetik ürününün yüzde 30’unu uygunsuz bulan TİTCK, 160 bin lira para cezası uyguladı. El dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabunların içinde olduğu biyosidal ürünlerin denetimini de yapan kurum, merdiven altı ve ruhsatsız ürünleri belirledi.

‘EN İYİ MARKALARIN SAHTELERİ HER YERDE’

16 üründen 4’ünü risk taşıyan, 10’unu ise teknik düzenlemeye aykırı ürün olarak tespit eden TİTCK, uygunsuzluk gerekçesi ile 910 bin 890 lira para cezası uyguladı. Denetim sonuçlarının korkutucu olduğunu kaydeden Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan Hürriyet’e şunları söyledi: “İnternet gibi ortamlarda çok sayıda kalitesiz, sahte ürünler olması ve tüketicilerin bu ürünleri kullanıp zarar görmesi bizleri son derece endişelendiriyor. Bilinen en ünlü kozmetik markaların dahi sahteleri internette satılabiliyor. Eczane dışında özellikle internetten satılan bu ürünlerin takip ve denetim altına alınması kamu sağlığı için çok önemli. Kozmetik ürünlerin tanıtım ve satışına yönelik denetimler, piyasada, üretim yerlerinde, internet, televizyon, radyo gibi her türlü mecrada yapılıyor. Ülkemizde vatandaşımız kozmetik ürünlerin reklamlarından olumsuz etkilenip bunları bilinçsizce tüketebiliyor. Bu nedenle internet gibi ortamlardan kişisel bakım ve kozmetik ürünlerin kesinlikle alınmaması gerekiyor. Bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı’nca denetiminin sıkça yapılıp caydırıcı cezaların uygulanmaya devam etmesi şart. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi halk sağlığı açısından hayati öneme sahip.”