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All Star nedir ve ne demek?
All Star günlük hayat içerisinde belirli konularda kullanılabilen İngilizce kökenli kelimedir. Özellikle bazı televizyon programlarında sıklıkla kullanılan All Star kelimesi, spor müsabakalarında da öne çıkmaktadır. Peki, All Star nedir ve ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
All Star, bir organizasyonda en iyilerin bir araya gelmesini ifade etmektedir. All Star kelimesi tüm yıldızlar olarak da Türkçeleştirilebilir. Buna örnek olarak her yıl düzenlenen NBA All Star uygulaması verilebilir. All Star müsabakalarında NBA basketbol liginin en iyileri seçilir ve karşılıklı mücadele ederler.
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