All Star nedir ve ne demek?

All Star, bir organizasyonda en iyilerin bir araya gelmesini ifade etmektedir. All Star kelimesi tüm yıldızlar olarak da Türkçeleştirilebilir. Buna örnek olarak her yıl düzenlenen NBA All Star uygulaması verilebilir. All Star müsabakalarında NBA basketbol liginin en iyileri seçilir ve karşılıklı mücadele ederler.

