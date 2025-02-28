Alkolmetreyi üflememek için ağlama taklidi bile yaptı... 'Es geçelim abi, yalvarırım gözünü seveyim'

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında yaptıkları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri 16 BAJ plakalı otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü Emre E., alkolmetreyi üflememek için polis ile pazarlığa başladı.
Üflememek için ağlama taklidi yaptı, yasal sınır üstü alkol çıkınca sinirden çakmağı fırlattı.
Polis ekiplerine "Abi alkol var, üflemeyeyim" diyen sürücü, trafik polisinin "Üflemezsen ret alacağım, 2 yıl ehliyetin gidecek" demesi üzerine, "Üflersem 6 ay değil mi. Es geçelim abi, yalvarırım gözünü seveyim.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.