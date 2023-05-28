Alkollü sürücüye meydan dayağı... 14 araca çarptı

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Araçları zarar gören sürücüler tarafından durdurularak darbedilen Ömer D., kurtularak aracına bindi. Direksiyon başına geçen Ömer D. kaçmaya çalışırken 6 araca daha çarptı. Karşı yöne geçmeye çalışırken 1 araca daha çarptı. Ömer D.’yi, çarptığı araçlarınsürücüleri güçlükle durdurup indirdi. Ardından tekme ve yumruklarla darp ettiler. Olay yerine gelen sağlık ekibi, darbedilen Ömer D.’yi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne götürdü. Görgü tanıklarından Şentürk Karakuş, sürücünün alkolün etkisi ile ayakta durmada zorlandığını belirterek, “Bir kız çocuğunu eziyordu, annesi saniye farkı ile önünden çekip kurtardıktan sonra bayıldı. Burada da haklı olarak araçları zarar görenler sürücüye saldırdı. Daha sonra polisler ve sağlık ekibi geldi” dedi.

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İki aracı zarar gören Barış Yaşar ise, “Aşırı alkollüydü. Kendinde değil gibiydi. Araçlarımızdan birini çarpmanın şiddeti ile ters çevirdi” diye konuştu. Araçları hasar alan 7 kişi, Ömer D.’den şikayetçi oldu.