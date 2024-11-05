Alkollü sürücünün yaya geçidinde çarptığı 11 yaşındaki Zühre hayatını kaybetti

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Kaza, dün akşam, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zühre Deniz Akdağ’a hafif ticari araç çarptı. Sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırılan Zühre Deniz Akdağ, kurtarılamadı. 6'ncı sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Akdağ’ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, Zühre Deniz Akdağ'a çarpan hafif ticari aracın plakasının 54 HK 322 ve sürücüsünün de Tuğrul D. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanan Tuğrul D.'nin iddiaya göre alkollü olduğu, kazadan önce aynı caddede park halindeki bir otomobile de çarpıp kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Zühre Deniz Akdağ’ın (11) ölümüne sebep olan Tuğrul Duman’ın 3,34 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Duman, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Olası kastla öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

Bu arada Tuğrul Duman’ın kazanın hemen öncesinde Aziz Duran Alt Geçidi yakınlarında park halindeki bir otomobile de çarptığı öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya’da sürücüsü alkollü olan hafif ticari aracın, yaya geçidinde çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Zühre Deniz Akdağ’ın cenazesi, Erenler ilçesinde bulunan Yeni Eren Camisi’ne getirildi. Burada, Zühre Deniz’in ailesi taziyeleri kabul etti. Akdağ'ın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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