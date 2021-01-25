Alkollü sürücünün kullandığı otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, cumartesi akşam saatlerinde Serik ilçesi Tekke Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ü.V. (37) idaresindeki 07 AEZ 849 plakalı motosikletle aynı yönde seyreden Ç.Ş.'nin (23) kullandığı 07 ABY 106 plakalı otomobil çarpıştı. Motosikletteki Ü.V. ile yanında bulunan Bağnu Çancı yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bağnu Çancı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü Ü.V. ise ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



KAÇAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI



Kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Ç.S. ve yanında bulunan N.C.D. ise jandarmanın takibi sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Sürücü Ç.S.'nin muayenesinde 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ç.S. jandarma tarafından gözaltına alındı.