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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 yaralı

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#Bursa#Kaza#Alkol
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 19:56

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü Gani E.'nin (46) kontrolünü kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde Gani E.'nin 3.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Kaza, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Gani E. yönetimindeki 46 LF 201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atarak karşı yöne savruldu. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Doğan O. (25), Ebru A.(28), Dilek U.(25) ile Selin O. (27) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yapılan testte Gani E.'nin 3.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gani E.'ye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL ceza uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

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#Bursa#Kaza#Alkol

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