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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 16:01,Son Güncelleme:

Alkollü sürücünün çarptığı Egehan hayatını kaybetti

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Alkollü sürücünün çarptığı Egehan hayatını kaybetti
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BALIKESİR’in Edremit ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı Egehan Çınar Can (8) yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan sürücü Naci E., polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Sahil Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında yolun karşısına geçen Egehan Çınar Can’a otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü Naci E. olay yerinde kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Can, burada yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Naci E.'nin gidebileceği yerleri araştıran polis, sürücüyü Çatıkent Sitesi yakınlarında gözaltına aldı. Hastanede yapılan sağlık kontrolünde 1.3 promil alkollü olduğu belirlenen Naci E. hakkında, adli işlemlere başlandı.

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