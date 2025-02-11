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Alkollü sürücü trafik denetiminde promil sınırında kaldı, cezadan kurtuldu

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#Trafik Denetimi#Ehliyet#Trafik
Alkollü sürücü trafik denetiminde promil sınırında kaldı, cezadan kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 09:45

Bursa'da Bilal D., mesai çıkışı alkol aldıktan sonra denetime yakalandı. Bilal D. polis memuruna, "Aldın mı ehliyeti. Abi yapma gözünü seveyim. Ben taksiciyim. Abi aldın mı gerçekten. Yapma gözünü seveyim. Bitti benim işim. Vallahi babam kesecek beni" dedi. Yapılan kontrollerde 0.50 promil ile tam sınırda kalan alkollü sürücü, derin bir 'oh' çekti.

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarına alkol uygulamaları kurarak trafik canavarlarına izin vermiyor. Son olarak İstanbul Yolu Caddesi üzerine uygulama yapan ekipleri gören sürücü panik yaptı. Gündüzleri taksicilik yapan sürücünün şahsi otomobili durduruldu.

SINIRDA KALDI, EHLİYETİNİ KAPTIRMADI

Alkolmetreyi üfleyen Bilal D.'nin korku dolu anları başladı. Sürücünün 0.50 promil alkollü olduğu tespit edilince yanındaki arkadaşları gülerek duruma tepki verdi. Trafik ekipleri ise Bilal D.'ye tespit edilen alkolün sınırda olduğunu söylediler. 

Alkollü sürücü trafik denetiminde promil sınırında kaldı, cezadan kurtuldu

Bilal D. ise, "Aldın mı ehliyeti. Abi yapma gözünü seveyim. Ben taksiciyim. Abi aldın mı gerçekten. Yapma gözünü seveyim. Bitti benim işim. Vallahi babam kesecek beni" diye dert yandı.

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POLİSLE EL SIKIŞTI, ŞAKA OLDUĞUNU ANLAYINCA DERİN BİR 'OH' ÇEKTİ

Alkollü araç kullandığına dair imza atarken polis memuru Bilal D.'ye, "Yok kardeşim, ehliyetin gitmedi. Yasal sınırda kaldın, 0.51 promil olman gerekiyordu. 50'de kaldın" dedi.

Alkollü sürücü trafik denetiminde promil sınırında kaldı, cezadan kurtuldu
Bunu duyan Bilal D. derin bir 'oh' çekerek, "Kurban kestireceğim" dedi.
Bilal D., işlemlerinin ardından aracıyla bölgeden uzaklaşırken, tebessüm ettiren anlar kameraya yansıdı.

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#Trafik Denetimi#Ehliyet#Trafik

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