Alkollü sürücü trafik denetiminde promil sınırında kaldı, cezadan kurtuldu

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarına alkol uygulamaları kurarak trafik canavarlarına izin vermiyor. Son olarak İstanbul Yolu Caddesi üzerine uygulama yapan ekipleri gören sürücü panik yaptı. Gündüzleri taksicilik yapan sürücünün şahsi otomobili durduruldu.
SINIRDA KALDI, EHLİYETİNİ KAPTIRMADI
Alkolmetreyi üfleyen Bilal D.'nin korku dolu anları başladı. Sürücünün 0.50 promil alkollü olduğu tespit edilince yanındaki arkadaşları gülerek duruma tepki verdi. Trafik ekipleri ise Bilal D.'ye tespit edilen alkolün sınırda olduğunu söylediler.
POLİSLE EL SIKIŞTI, ŞAKA OLDUĞUNU ANLAYINCA DERİN BİR 'OH' ÇEKTİ
Alkollü araç kullandığına dair imza atarken polis memuru Bilal D.'ye, "Yok kardeşim, ehliyetin gitmedi. Yasal sınırda kaldın, 0.51 promil olman gerekiyordu. 50'de kaldın" dedi.