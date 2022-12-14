Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Alkollü sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Polis#Alkol
Alkollü sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 05:12

Kadıköy'de alkollü olduğu belirlenen sürücü D-100 karayolunda otomobilin kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çarparak savrulan otomobil takla attı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

Haberin Devamı

 

Kaza, saat 04.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre Ulaş Can Çiftçi'nin kullandığı 34 CRS 935 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı.

2.42 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ulaş Can Çiftçi'nin 2.42 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Polis#Alkol

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık