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Alkollü sürücü şehit etti

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#Afyonkarahisar#Sultandağı#Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı
Alkollü sürücü şehit etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 07:00

Konya’dan Afyonkarahisar yönüne giden N.Ö. (52) idaresindeki 47 DR 756 plakalı saman yüklü TIR, önceki gece Sultandağı’nda kontrolden çıkıp yolun sağına devrildi.

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TIR’ın dorsesinde yüklü saman balyaları yola savruldu. Olay yerine gelen ekipteki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı (33), tedbir amacıyla yola dubaları koymak isterken, M.G. (39) yönetimindeki 03 AAG 354 plakalı kamyonet hızla gelip ona çarptı. Ağır yaralanan Tatlı ile kamyonet sürücüsü M.G. ve TIR şoförü N.Ö., hastaneye kaldırıldı. Jandarma Astsubay Mustafa Tatlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kamyonet sürücüsü M.G.’nin yapılan kontrolde 1.02 promil alkollü olduğu belirlendi. M.G. ve N.Ö.’nün tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

KARDEŞİNİ, YENGESİNİ VE YEĞENİNİ KAYBETMİŞTİ

Şehit olan Tatlı’nın Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Baba Mustafa ve anne Bayram Tatlı çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti. Ailenin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Eşi ve 2 kardeşinin de polis olduğu öğrenilen Tatlı, Kahramanmaraş’ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin naaşını annesi Bayram Tatlı, havaalanında “Hoş geldin Mustafam” diyerek karşıladı. Evli ve 1 çocuk babası şehit Mustafa Tatlı’nın, komiser olan kardeşi Özkan Tatlı ve eşi ile bir çocuğunun 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Hatay’da hayatını kaybettiği belirtildi.

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#Afyonkarahisar#Sultandağı#Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı

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