Alkollü sürücü polislerin üzerine aracını sürerek kaçmaya çalıştı

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Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 45 ZZ 933 plakalı araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü M.T.Ç (28) ihtara uymayarak aracını polislerin üzerine sürüp kaçmaya başladı.



Uygulama yapan polislerin telsiz anonsunun üzerine şüphelinin kaçış güzergahına doğru diğer bölge ekipleri konuşlandı. Sürücü M.T.Ç kendisini durdurmak istemeyen polis araçlarında üzerine sürüp kaçmaya devam etti. Yaklaşık 15 kilometre kaçabilen M.T.Ç, Yeni Mahalle içerisinde Seyhan Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler tarafından önü kesilerek durduruldu.