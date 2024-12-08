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Alkollü sürücü polisi şehit etti

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#ADANA#Sarıçam#Mustafa Akgül
Alkollü sürücü polisi şehit etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 07:00

ADANA Sarıçam’da Sezai Karakoç Bulvarı’nda dün gece yarısı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis memuru Mustafa Akgül (50), 31 AED 634 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu.

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Murat Altaş (34) yönetimindeki otomobil, hızla çarptığı Akgül’ü altına alıp, yaklaşık 70 metre sürükledi. Otomobil sinyalizasyon direklerine çarparak durdu.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde polis memuru Akgül’ün şehit olduğu belirlendi. Hafif yaralanan ve İncirlik Üssü’nde görevli uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü Altaş ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Alkollü olduğu öğrenilen uzman çavuş Murat Altaş tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan polis memuru Mustafa Akgül için başsağlığı mesajı yayımladı.

4 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 4 çocuk babası olan şehit polis Mustafa Akgül için İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene il protokolünün yanı sıra Akgül’ün çok sayıda meslektaşı ve ailesi katıldı. Şehidin babası Selim Akgül, oğulları Şamil (27), Yavuz Selim (23), Malik Enes (20), kızı Sabiha (18) ve eşi Ayşe Akgül, törende güçlükle ayakta durdu. İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından okunan dualardan sonra şehit Akgül’ün cenazesi, Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Burada helallik alınması ve cenaze namazının ardından Mustafa Akgül, Polis Şehitliği’nde defnedildi.   

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#ADANA#Sarıçam#Mustafa Akgül

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