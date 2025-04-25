Alkollü sürücü polisi kaputta sürükledi

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Trafik polisinin ehliyet kontrolü yapacağını söylemesi üzerine sürücü Ş.S.(19), hafif ticari aracı polisin üzerine sürdü. Bu sırada trafik polisi, hafif ticari aracın kaputuna tutundu. Trafik polisi kaputta olmasına rağmen hafif ticari aracın sürücüsü Ş.S. yaklaşık 500 metre kaçtı. Seyir halindeki Ş.S., önüne başka bir otomobilin çıkması sonucu durdurularak yakalandı. Ş.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında, alkol kontrolü yapan polis ekipleri, Ş.S.’nin 1.22 promil alkollü olduğunu tespit etti. Hafif ticari aracın kaputunda 500 metre sürüklenen polis memuru hastanede tedavi altına alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.