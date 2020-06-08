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Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Alkollü sürücü polis aracına çarptı, 70 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı

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Alkollü sürücü polis aracına çarptı, 70 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı
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KONYA’nın Kulu ilçesinde kontrol noktasındaki polis araçlarına çarparak kaçan Mehmet Can M. (20), ekiplerin takibiyle 70 kilometre sonra durduruldu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken 4 bin 477 lira ceza uygulandı.

Kulu ilçesinde kontrol noktasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak, ekip otosuna çarpıp kaçan 42 BUZ 55 plakalı otomobilin sürücüsü, 70 kilometre sonra kent merkezi yakınlarında polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü Mehmet Can M.’nin yapılan kontrolde 0.57 promil alkollü olduğu belirlendi. Mehmet Can M.'ye alkollü araç kullanmak, ‘dur’ ikazına uymamak, makas atmak ve abartı egzoz takmak suçlarından toplamda 4 bin 477 lira ceza kesildi. Ayrıca Mehmet Can M.’nin ehliyetine süresiz el konulurken, otomobili ise trafikten men edildi.

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