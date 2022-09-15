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Alkollü sürücü, polis aracına binmemek için bayılma numarası yaptı

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#Polis#Otomobil#Düzce
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 10:58

Düzce'de takla atan hafif ticari araçtan yara almadan kurtulan alkollü sürücü S.A., ehliyetine el konulacağını ve hakkında işlem başlatılacağını anlayınca bayılma numarası yapıp, ağladı. Polis aracına binmemek için direnen S.A., daha sonra merkeze götürüldü.

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Kaza, saat 02.30 sıralarında D-100 kara yolu Kervan mevkisinde meydana geldi. S.A. idaresindeki 81 ABF 012 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 1.16 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetine el konulacağını ve hakkında adli işlem başlatılacağını anlayan S.A., aracı başkasının kullandığını, kaza sonrası ise kaçtığını iddia etti. Kontrol yapan ekipler, sürücünün S.A. olduğunu tespit etti.

Alkollü sürücü, polis aracına binmemek için bayılma numarası yaptı

Polis aracına binmek istemeyen S.A., bu kez bayılma numarası yaparak ağladı. 'Bunalıyorum' diyerek bağıran S.A., araca bindirilerek polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Polis#Otomobil#Düzce

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