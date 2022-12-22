Alkollü sürücü, park halindeki 4 otomobile çarptı

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Olay, Bayraklı ilçesine bağlı Mahsuroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kimliği öğrenilemeyen bir sürücü, otomobili ile park halinde bulunan 4 otomobile çarparak zarar verdi. Sürücünün otomobillere çarptığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde, otomobili ile ilerlemeye çalışan sürücü, manevra yaparak park halindeki otomobillere çarpıyor.

Çevredekilerin durmasını söylemesine rağmen sürücü, otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaşıyor.