Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polise hakaret etti, tekme attı, gözaltına alındı

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Olay, saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Eyüpsultan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü sürücü Yağmur B.'nin kullandığı 33 B 4700 plakalı otomobil, cadde üzerine park halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Kazadan sonra yoluna devam eden Yağmur B.'nin kullandığı otomobil, cadde üzerinde kavşağa ters yönde girerek, bu kez de 34 FED 137 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, alkollü sürücünün tepkisi ile karşılaştı. Sürücü Yağmur B., trafik polislerine küfür ve hakaretler savururken, çevredekiler tarafından güçlükle tutuldu. Bunun üzerine ekipler, Yağmur B.'yi ters kelepçe takarak gözaltına almaya çalıştı.

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Direnmeyi sürdüren Yağmur B., bir ara polis memuruna tekme attı. Ekip otosuna binmeyen Yağmur B. polis memuruna "Acıdı mı" dedikten sonra "Kaldır beni yerden" şeklinde ifadelerle yardım istedi.

ZORLUK ÇIKARAN SÜRÜCÜ KAMERADA

Polisler uzun süre yerde kelepçeli şekilde oturan Yağmur B.'nin sakinleşmesini bekledi. "Çıkarın şunu" diye bağıran ve kelepçelerin çıkarılmasını isteyen Yağmur B. bir türlü sakinleşmeyince ekip otosuna bindirilemedi. Ekip otosunun yanında yere yatan Yağmur B. bir kez daha polise tekme attı.

Bu sırada çileden çıkan trafik polisinin tekmeyi ayağı ile karşıladığı görüldü. Yağmur B. en sonunda kaza mağduru vatandaşların da yardımı ile trafik polisleri tarafından zor kullanılarak ekip otosuna bindirildi.

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Emniyette alkol muayenesi yapılan sürücü Yağmur B., 2.19 promil alkollü çıktı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, kazaya karışan araçlar ise trafik çekicisiyle emniyet otoparkına götürüldü. Ayrıca saldırıya maruz kalan polis ekiplerinin kadın hakkında “tehdit-hakaret” suçundan şikayetçi olacağı bilgisine ulaşıldı.