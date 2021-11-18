AlkollÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼ motosikletle polise Ã§arptÄ±

Haberin DevamÄ±

Olay, saat 01.30 sÄ±ralarÄ±nda Cumhuriyet BulvarÄ±'nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, trafik polisleri uygulamasÄ±nda Alsancak'tan Konak'a giden B.S. idaresindeki 35 ALH 172 plakalÄ± motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarÄ±na uymayan B.S. uygulama noktasÄ±ndan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken motosikletinin polise Ã§arpmasÄ± sonucu direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ kaybederek yola savruldu.

KazadaÂpolis memuru ile B.S. hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. B.S. bir sÃ¼re de polislere kimlik gÃ¶stermemek iÃ§in direndi. Karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼len B.S.'nin kimliÄŸi tespit edilirken, yapÄ±lan alkol kontrolÃ¼nde ise 2.33 promil alkollÃ¼ olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. B.S.'nin ehliyetine el konulurken, idari para cezasÄ± kesildi.