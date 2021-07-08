Alkollü sürücü kurbanı

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kemçin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mestan G., sağlık kontrolü için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde, Mestan G.’nin 1.79 promil alkollü olduğu belirlendi.

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