Cavit AKGÜN / DHA
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Alkollü sürücü kurbanı
MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde, dün 03.30 sıralarında Denizli yönüne giden Mestan G. (28) yönetimindeki 48 NZ 320 plakalı otomobil, aynı yöne giden bisikletli Oğuzhan Kemçin’e (17) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kemçin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mestan G., sağlık kontrolü için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde, Mestan G.’nin 1.79 promil alkollü olduğu belirlendi.