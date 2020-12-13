MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAlkollü sürücü Karabük'ü karıştırdı!
GeriGündem Alkollü sürücü Karabük'ü karıştırdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yasin ALDEMİR - DHA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 00:53 | Son Güncelleme:

Alkollü sürücü Karabük'ü karıştırdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alkollü sürücü Karabük'ü karıştırdı!
Abone Olgoogle-news

Karabük’te, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde polisin ’dur’ihtarına uymayan cipin sürücüsü önce aracıyla sonra ise kimliğinin kontrol edildiği sırada koşarak kaçmaya çalıştı. Yakalanan sürücü Mevlüt U.’nun alkollü olduğu belirlenirken, cezai işlem uygulandı.

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, 100. Yıl Mahallesinde Mevlüt U. yönetimindeki 78 BN 299 plakalı cipi durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan cipin sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından anons edilen plaka üzerine cip, Balıklarkayası mevkiinde uygulama yapan ekipler tarafından durduruldu.

Alkollü sürücü Karabükü karıştırdı

Mevlüt U., polis ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapılacağı sırada koşarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 100 metre kaçabilen Mevlüt U., polis ekiplerince yakalandı. Mevlüt U. ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Cip ise çekici yardımı ile kaldırıldı.Mevlüt U.’ya alkollü araç kullanmak, ’dur’ ihtarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle