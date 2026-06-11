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Alkollü sürücü evinin önünde yakalandı: 432 bin TL para cezası yazıldı

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#Kayseri#Polis#Ceza
Alkollü sürücü evinin önünde yakalandı: 432 bin TL para cezası yazıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 03:33

Kayseri’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü evinin önünde yakalandı. Yapılan kontrollerde 2.05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 432 bin TL idari para cezası yazılırken, sürücüyle aynı araçta bulunan ağabeyi polis ekiplerine zorluk çıkardı. Alkollü sürücü yolcu ağabeyini sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti.

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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler E.K. yönetimindeki 38 DV 959 plakalı SUV araca ‘dur’ ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymayan E.K. kaçarak gözden kayboldu. Yarım saat sonra Kocasinan ilçesine bağlı Bağdat Caddesi’ndeki evine giden E.K. binanın önünde yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde E.K.’nın 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önceden de E.K.’nın ehliyetine ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan el konulduğu öğrenilirken, alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 432 bin TL idari para cezası yazılarak, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, E.K.’nın kaçtığı araçta bulunan ve kardeşiyle birlikte evlerinin önünde yakalanan C.K. görevini yapan polis ekiplerine zorluk çıkardı. Alkollü ağabeyi, alkollü sürücü E.K. sakinleştirmeye çalıştı.

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E.K. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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#Kayseri#Polis#Ceza

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