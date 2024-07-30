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Alkollü sürücü dehşeti! Çarptığı elektrikli bisikleti metrelerce sürükledi

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#Kaza#Muğla#Bodrum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 09:15

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedilirken, alkollü olan otomobil sürücüsü Furkan Y. (36) gözaltına alındı.

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Kaza, akşam saatlerinde Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nin Karpuz Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Y. idaresindeki 34 CTS 077 plakalı otomobil, önünde seyreden elektrikli bisikletin sürücüsü Şükran Barutçu'ya (68) çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barutçu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Furkan Y.'nin 2.08 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Alkollü sürücü dehşeti Çarptığı elektrikli bisikleti metrelerce sürükledi

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntüde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsünün düştükten sonra metrelerce sürüklendiği yer aldı. 

 

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#Kaza#Muğla#Bodrum

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