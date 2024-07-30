Alkollü sürücü dehşeti! Çarptığı elektrikli bisikleti metrelerce sürükledi

Haberin Devamı

Kaza, akşam saatlerinde Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nin Karpuz Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Y. idaresindeki 34 CTS 077 plakalı otomobil, önünde seyreden elektrikli bisikletin sürücüsü Şükran Barutçu'ya (68) çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barutçu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Furkan Y.'nin 2.08 promil alkollü olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntüde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsünün düştükten sonra metrelerce sürüklendiği yer aldı.