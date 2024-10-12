Alkollü sürücü dehşeti: 4 ölü 1 yaralı

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Kırklareli Babaeski’de yaşayan Çetin Karakuş (60) ile eşi Çiğdem Karakuş (53), bir süre önce Çorlu’da oturan kızları Çisem Meriç’i (30) ziyarete geldi. Ziyarette Çetin Karakuş’un doğum günü kutlanırken, torunları 6 aylık Aras Meriç önceki gece rahatsızlanınca Çetin Karakuş, eşi Çiğdem Karakuş, kızı Çisem Meriç, bebeği hastaneye götürmek için otomobille yola çıktı. Çorlu’nun İstanbul yolu üzerindeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çetin Karakuş’un kullandığı 39 DK 850 plakalı otomobile, Faruk A.’nın (34) kullandığı 41 VV 964 plakalı otomobil yandan çarptı.

BİR AİLEYİ YOK ETTİ

Çetin Karakuş’un kullandığı otomobil 50 metre kadar sürüklendi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Çiğdem Karakuş ile kızı Çisem Meriç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin Karakuş, Aras bebek ile çarpan otomobilin sürücüsü Faruk A., hastaneye kaldırıldı. Çetin Karakuş ve Aras bebek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından sürücü Faruk A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk A.’nın yapılan kontrolünde 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi.