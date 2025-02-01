Alkollü sürücü çarpmıştı: Ceyhun’un beyin ölümü gerçekleşti

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Ana yoldan karşıya geçmek isteyen 3 arkadaşa, Oktay Güleryüz’ün kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çelik ve Özçelik yola savrulurken, Beyhan yol kenarındaki bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Cadde üzerinde yaralı halde yatan Ege Çelik ile Efe Özçelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Mudanya Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

25 DAKİKA SONRA YARALI HALDE BULUNDU

Görgü tanıklarının 1 kişinin daha yaralandığını söylemesi üzerine çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, 5 metre yüksekten düşen Hasan Ceyhun Beyhan’a yaklaşık 25 dakika sonra ulaştı. Ağır yaralı halde bulunan Beyhan’ın duran kalbi masajla yeniden çalıştırıldı. Beyhan, kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, arkadaşları tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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HASTANEYE GELİNCE GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından kaçan sürücü Oktay Güleryüz, rahatsızlandığı gerekçesiyle gittiği Mudanya Devlet Hastanesi’nde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İzmir’den Bursa’ya restoranlara balık vermek için geldiğini söyleyen ve alkol testinde 0.49 promil alkollü olduğu belirlenen Güleryüz’ün ifadesinde, “Ben hayatımda hiç alkol kullanmadım. Çıkan alkolün nedeni, daha önce beynime pıhtı attığı için kullandığım ilaçlar ve tansiyon ilaçlarım olabilir. Kaza yaptığımın da farkında değilim. Yoldayken rahatsızlanınca aracımı kenara çektim. Bir süre dinlendikten sonra yoluma devam ettim” dediği öğrenildi.

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, ev hapsi kararıyla serbest bırakılan ve memleketi İzmir’e dönen sürücü Güleryüz, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.