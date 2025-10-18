Alkollü sürücü aracını ekiplerin üzerine sürdü! 'Amcam MİT'te' deyip kurtulmaya çalıştı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 11:26
Bursa'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan A.B., otomobilini ekiplerin üzerine sürdü. Polis müdahalesiyle araçtan indirilen sürücü, alkol testi sırasında ekiplere direndi. "Ankara'da amcam var, MİT'te" diyerek işlem yapılmasını da engellemeye çalışan sürücü gözaltına alındı.
Olay, saat 03.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, A.B. idaresindeki 16 Z 2396 plakalı otomobili uygulama noktasında durdurmak istedi.
A.B., polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, otomobilini ekiplerin üzerine sürdü. Kısa sürede kontrol altına alınan sürücü, araçtan indirildikten sonra polise yine zorluk çıkardı.Alkol
testi yaptırmak istemeyip ekiplere direnen A.B., uzun süre sakinleştirilemedi. Ekiplerin defalarca uyarıda bulunduğu sürücü, "Benim bir amcam var, o Ankara’da MİT istihbaratında. Amcamın çocuğu bilmem ne. Biz abilerimize saygı duyuyoruz ama bakıyorum siz yanlış yapıyorsunuz" diyerek işlem yapılmasını da engellemeye çalıştı. Sürücü, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.
İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen A.B.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün aracı ise çekiciyle otoparka götürüldü.