Alkollü sürücü ağaca çarptı: 2 yaralı

S.G.’nin kullandığı 43 DD 064 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, orta refüje çıktıktan sonra ağaca çarptı. Kazada, sürücü S.G. ile araçta bulunan H.G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrolde sürücü S.G.’nin 1,45 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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