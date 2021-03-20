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DHA
Haber Giriş: 20.03.2021 - 22:13 | Son Güncelleme:

Alkollü sürücü ağaca çarptı: 2 yaralı

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Alkollü sürücü ağaca çarptı: 2 yaralı

KÜTAHYA’da hafif ticari aracın, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü S.G.’nin yapılan kontrolde 1,45 promil alkollü olduğu tespit edildi.

S.G.’nin kullandığı 43 DD 064 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, orta refüje çıktıktan sonra ağaca çarptı. Kazada, sürücü S.G. ile araçta bulunan H.G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrolde sürücü S.G.’nin 1,45 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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