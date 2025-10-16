×
Alkollü saldırgan yoldan geçen araçların üzerine atladı, şoförleri tekmeledi!

Güncelleme Tarihi:

Alkollü saldırgan yoldan geçen araçların üzerine atladı, şoförleri tekmeledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 14:01

Diyarbakır'da alkollü olduğu belirtilen kadın saldırgan yoldan geçen araçların üzerine atladı. Kendisini uyaran sürücülere tekme atıp saldırdı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, alkollü olduğu belirtilen kadın, seyir halindeki araçların önüne geçip üzerlerine atladı; kendisini uyaran sürücülere de tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SÜRÜCÜLERE TEKME ATTI

Olay, dün akşam saatlerinde Mezopotamya Mahallesi 632'nci Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen kadın, yolda ilerleyen araçların önünü kesip üzerlerine atladı. Sürücülerin uyarılarına tepki gösteren kadın, tekme atıp karşılık verdi.

Alkollü saldırgan yoldan geçen araçların üzerine atladı, şoförleri tekmeledi

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. Kadın hakkında işlem yapıldı.

Alkollü saldırgan yoldan geçen araçların üzerine atladı, şoförleri tekmeledi

