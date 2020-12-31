MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAlkollü olduğu iddia edilen kişi, belediyeye giremeyince soyundu
GeriGündem Alkollü olduğu iddia edilen kişi, belediyeye giremeyince soyundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 00:08 | Son Güncelleme:

Alkollü olduğu iddia edilen kişi, belediyeye giremeyince soyundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alkollü olduğu iddia edilen kişi, belediyeye giremeyince soyundu
Abone Olgoogle-news

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen Ersoy Ö. (51) belediye binasına girmek istedi. Güvenlik görevlisinin engellemesi üzerine Ersoy Ö., soyunup çırılçıplak kaldı. Polis ekiplerince sakinleştirilen Ersoy Ö., hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde, Nazilli Belediyesi önüne gelen ve alkollü olduğu öne sürülen Ersoy Ö. içeri girmek istedi. Güvenlik görevlisi tarafından belediyeye alınmayan Ersoy Ö. sinirlenip cam kapıyı yumruklamaya başladı. Ersoy Ö. daha sonra çırılçıplak soyunarak güvenlik görevlisine hakaret etmeye başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında hareketlerine devam eden Ersoy Ö.'yü gören vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı.

Alkollü olduğu iddia edilen kişi, belediyeye giremeyince soyundu

Belediye güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ersoy Ö.'yü sakinleştirmeye çalıştı. Polislerin tüm çabasına rağmen, Ersoy Ö. uyarıları dikkate almadı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, polisin de yardımıyla ambulansa bindirilen Ersoy Ö. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen kişi, belediyeye giremeyince soyundu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle