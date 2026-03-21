Alkollü iş yeri sahibi, tartıştığı müşteriyi öldürdü

Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 12:14

Antalya’nın Manavgat ilçesinde market sahibinin oğlu H.K., tartıştığı müşterisi Hasan Şimşek'i (19) tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan H.K.'nin, 3.87 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, dün gece saatlerinde Manavgat’ın Aşağıpazarcı Mahallesi 1064 Sokak’taki bir markette meydana geldi. İş yeri sahibinin oğlu H.K. ile müşterisi Hasan Şimşek arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., Şimşek’i tabanca ile vurdu.
ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Hasan Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, H.K.’nin 3.87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ANNE VE BABASI FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerine gelen anne-babası ile yakınları, Şimşek'in ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Anne baygınlık geçirirken, oğlunu teşhis ettiği sırada baba da fenalaştı. Hasan Şimşek’in anne ve babası, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

