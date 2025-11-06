Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine yönelik operasyon: 179 kişi yakalandı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İl Emniyet Müdürleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre edilirken 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda kaçak alkolün toplum sağlığına tehdit olduğunu belirterek, "Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın sağlığını, hem de hayatını hiçe saymaktadır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. ‘Biz gereğini yaparız’" ifadelerine yer verdi.

