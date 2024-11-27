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Alkollü ehliyetsiz sürücü direğe çarptı; araçtaki Nazlı öldü

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#Antalya#Kaza#Ehliyetsiz Sürücü
Alkollü ehliyetsiz sürücü direğe çarptı; araçtaki Nazlı öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 13:44

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobildeki Nazlı Eyisatır (17) öldü, alkollü ve ehliyetsiz olan sürücü Muhammet Enes O. (18), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 05.30 sıralarında Yayla Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda geldi. Muhammet Enes O.’nun kontrolünü yitirdiği 06 CZB 462 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada motor bölümünden ikiye bölünen, koltukları yola fırlayan otomobildeki Muhammet Enes O. ile yanındaki Nazlı Eyisatır yola savruldu.

KALP MASAJI YAPILDI, KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Nazlı Eyisatır, sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak hastaneye götürüldü. Nazlı Eyisatır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Muhammet Enes O. da sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhammet Enes O.’nun tedavisine yoğun bakımda devam edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Muhammet Enes O’nun 1,57 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Kaza, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alkollü ehliyetsiz sürücü direğe çarptı; araçtaki Nazlı öldü

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#Antalya#Kaza#Ehliyetsiz Sürücü

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