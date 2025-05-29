Alkollü bisiklet sürücüsüne 18 bin 677 TL ceza

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Bolu Alpağut Mahallesi’nde polis kontrolüne takılan elektrikli bisiklet sürücüsü Salih K.’nin yapılan kontrolde 1.54 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce iki kez alkollü araç kullanırken yakalanan ve ehliyetine el koyulan Salih K.’ya bu kez de 18 bin 677 TL para cezası kesildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kuvayi Milliye Parkı yakınlarında meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken durdurulan Salih K.’nin alkolmetreyle yapılan ölçümünde 1.54 promil alkollü olduğu belirlendi.

‘ALKOLLÜ EŞEK BİLE KULLANAMAZSIN’

Ceza yazılmasına tepki gösteren Salih K., “Bisiklet kullanıyorum, ceza kesemezsiniz” diyerek kendini savundu. Ancak polis ekipleri, “Alkollü şekilde eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin” diyerek karşılık verdi.

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Daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine geçici olarak el koyulan Salih K. hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.