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Alkollü bisiklet kullanan adama şok ceza!

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#Bursa#İnegöl#Alkol Kontrolü
Alkollü bisiklet kullanan adama şok ceza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 13:25

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı trafik uygulaması sırasında durdurulan bir bisiklet sürücüsünün 2.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL para cezası uygulandı.

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe meydanında sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında bisikletiyle güçlükle ilerleyen ve devrilmek üzere olan 60 yaşındaki Ali M. isimli sürücü, ekiplerin dikkatini çekti.

Alkollü bisiklet kullanan adama şok ceza

Alkolmetreyi üflemeyi ilk etapta reddeden Ali M., polis ekiplerinin ikna çabası sonucu alkol testine tabi tutuldu. Yapılan ölçümde sürücünün 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulanan sürücü, polis ekiplerine "Ben buradan gidiyorum. Arabayla bir ilgisi yok ki bunun. Ehliyeti yok bir şeyi yok ki bunun. Beni bu akşam idare edin. Beni giderken seyredin bak" diyerek kendisini savundu.

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Alkollü bisiklet kullanan adama şok ceza

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#Bursa#İnegöl#Alkol Kontrolü

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