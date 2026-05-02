Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Alkollü arkadaşların ‘kayıp anahtar’ tartışması kavgaya dönüştü

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Otomobil Anahtarı#Sokak Kavgası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 07:29

Edirne'de birlikte alkol alan iki arkadaş arasında, otomobil anahtarının kaybolması nedeniyle çıkan tartışma tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

Haberin Devamı

Olay, Edirne'de gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan iki arkadaş arasında otomobil anahtarının kaybolması sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokak ortasında tekme ve yumrukların konuştuğu bir kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavga anları çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!