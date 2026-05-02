Alkollü arkadaşların ‘kayıp anahtar’ tartışması kavgaya dönüştü

Haberin Devamı

Olay, Edirne'de gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan iki arkadaş arasında otomobil anahtarının kaybolması sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokak ortasında tekme ve yumrukların konuştuğu bir kavgaya dönüştü.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavga anları çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.