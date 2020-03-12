Alkollü araç kullanmak trafikte tüm insanların güvenliği tehlikeye sokar. Bu durum hem sürücü hem de tüm insanlar için çok büyük tehlike arz etmektedir. Bu sebeple alkollü araç kullanan kişiler için herhangi bir kaza yapılıp yapılmadığına bakılmadan belirli ceza işlemleri uygulanır.

Alkollü araç kullanmak çok tehlikeli bir durumdur. Sürücünün araç kullanma yeteneğini zayıflatır. Bu da herkes için tehlike oluşturmaktadır. Bu sebeple alkollü araç kullanan kişiler için idari para cezası ve ehliyete el konma işlemleri uygulanır.

Ayrıca alkollü araç kullanımında belirli bir seviyenin üstünde olan sürücüler TCK anlamında suç işlemiş sayılırlar. Bu sebeple alkollü araç kullanan herkese yaptırım uygulanmaz. Bu durum sürücünün alkol kullanım sınırına göre belirlenir.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? (2020)

Karayolları Trafik Kanununa göre belirli seviyenin üstünde alkol alan sürücüler para cezasına çarptırılır. Bunun dışında sürücünün ehliyetine de el konulur. Bu sınır kanunlarda 50 promildir. Bu durumda sürücülerin alkol promil değerlerinin 50 üstünde olması durumunda sürücülere para cezası ve ehliyete el konma cezası uygulanır.

Özel araç dışında ticari araç kullanan sürücüler için ise alkol promil sınırı 20 promildir. Ticari araç kullanan sürücülerin kanında 20 promil üstünde alkol seviyesi çıkması durumunda idari para cezası ve ehliyetine el konma işlemi uygulanır.

Her iki durum için promil üst sınırı ise 100 promildir. Tüm sürücülerin kanındaki promil değerlerinin 100 üzerinde olması durumunda TCK m. 179’da yer alan trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu maddesi uygulanarak sürücü hakkında ceza yargılaması uygulanacaktır.

Bunun dışında idari para cezası ve ehliyete el konma cezası da uygulanacaktır. Ayrıca Adli Tıp Kurumu da her saatte ’lik düşüş oranını takip eder. Bunun sebebi kişinin promil denetimine tam olarak ne zaman yakalandığını öğrenebilmektedir.