×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Alkol kavgasında silahlar konuştu... 3 yaralı 5 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#Alkol Kavgası#Silahlı Saldırı
Alkol kavgasında silahlar konuştu... 3 yaralı 5 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2025 07:00

İSTANBUL Sarıyer’de 1 Eylül gecesi kır düğünü için mekâna giden 2 kişi, içeride alkol almak istedi. Ancak işletme sahibi Abdulkadir K. (62) buna izin veremeyeceklerini söyledi.

Haberin Devamı

Abdulkadir K., çalışanı Mehmet K. (31) ve Müslüm O. (50) ile içki ısrarlarını sürdüren Ahmet Ş. ve Azerbaycanlı Muhammet G. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda küfürleşme yaşanınca, işletme sahibi Abdulkadir G. ruhsatlı silahıyla ateş açmaya başladı. Bunun üzerine Ahmet Ş. ve Muhammet G. de silahla işletme sahibine karşılık verdi. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada düğün salonunda panik yaşanırken, 3 kişi hafif yaralandı. 5 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheliden 3’ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdulkadir K., Ahmet Ş. ve Muhammet G., ‘kasten yaralama’, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ ve ‘tehdit’ suçlarından tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıyer#Alkol Kavgası#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!