Alkol kavgasında silahlar konuştu... 3 yaralı 5 gözaltı

Abdulkadir K., çalışanı Mehmet K. (31) ve Müslüm O. (50) ile içki ısrarlarını sürdüren Ahmet Ş. ve Azerbaycanlı Muhammet G. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda küfürleşme yaşanınca, işletme sahibi Abdulkadir G. ruhsatlı silahıyla ateş açmaya başladı. Bunun üzerine Ahmet Ş. ve Muhammet G. de silahla işletme sahibine karşılık verdi. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada düğün salonunda panik yaşanırken, 3 kişi hafif yaralandı. 5 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheliden 3’ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdulkadir K., Ahmet Ş. ve Muhammet G., ‘kasten yaralama’, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ ve ‘tehdit’ suçlarından tutuklandı.