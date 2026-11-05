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Alkol kaçakçılığı operasyonu: 121 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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#Alkol Kaçakçılığı#İçki Sahteciliği#Operasyon
Alkol kaçakçılığı operasyonu: 121 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 14:12

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik düzenlenen operasyonlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda binlerce litre kaçak ve sahte alkol ile etil alkol ele geçirildi. 9 yasa dışı imalathanenin ortaya çıkarıldığı baskınlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Alkol kaçakçılığı operasyonu: 121 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; kaçak ve sahte alkollü içki ile yasa dışı alkollü içki imalatında kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesi amacıyla ülke genelinde operasyonlar düzenlendi.

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Alkol kaçakçılığı operasyonu: 121 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyonlar sonucunda; 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol, 1017 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. 9 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

Alkol kaçakçılığı operasyonu: 121 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyon kapsamında 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Vatandaşların sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.Kucağındaki bebeğiyle birlikte darbetmişlerdi! Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme: Baba, Adli Tıp'a sevk edildi.

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#Alkol Kaçakçılığı#İçki Sahteciliği#Operasyon

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