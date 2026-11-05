Alkol kaçakçılığı operasyonu: 121 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda binlerce litre kaçak ve sahte alkol ile etil alkol ele geçirildi. 9 yasa dışı imalathanenin ortaya çıkarıldığı baskınlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; kaçak ve sahte alkollü içki ile yasa dışı alkollü içki imalatında kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesi amacıyla ülke genelinde operasyonlar düzenlendi.

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Operasyonlar sonucunda; 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol, 1017 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. 9 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

Operasyon kapsamında 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Vatandaşların sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.Kucağındaki bebeğiyle birlikte darbetmişlerdi! Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme: Baba, Adli Tıp'a sevk edildi.