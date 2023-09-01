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Alkol genelgesi yargıya taşındı

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#Davut Gül#Alkol Genelgesi#Yargı
Alkol genelgesi yargıya taşındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 07:00

İstanbul Valisi Davut Gül’ün, 17 Ağustos 2023’te yayımladığı ‘alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler dışında halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki satışı ve tüketilmesinin önlenmesi’ne dair genelgesi yargıya taşındı.

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İstanbul Barosu Başkanlığı, genelgenin iptali için İdare Mahkemesi Başkanlığı’na başvurdu. Dava dilekçesinde, özetle “Her ne kadar genelge Kabahatler Kanunu’na dayanılmışsa da Kabahatler Kanunu’nun 35’inci maddesinde başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde sarhoş olarak davranışlarda bulunma hali kabahat olarak düzenlenerek idari para cezası yaptırımına tabi kılınmıştır. Oysa genelgeyle temel hak ve özgürlüğü sınırlayan bir önleyici işlem yapılması istenmektedir“ denildi. 

Tartışmalar üzerine İstanbul Valiliği’nden genelgenin yeni olmadığı, hatırlatma genelgesi olduğu açıklaması yapılmıştı. 

 

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#Davut Gül#Alkol Genelgesi#Yargı

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