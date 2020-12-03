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Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 09:19 | Son Güncelleme:

Alkol alıp, yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü

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Alkol alıp, yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü
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İZMİR'in Konak ilçesinde, kısıtlamayı ihlal eden alkollü kişi, araçların 70-80 kilometre hızla seyrettiği yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Alkol alıp, yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü

Konak ilçesi Altınyol mevkiinde saat 01.00 sıralarında sokağa çıkma yasağını ihlal eden alkollü kişi, araçların 70-80 kilometre hızla gittiği yola çıktı. Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen kısıtlamadan muaf kişiler, bu kişiyi son anda fark etti. Alkolün de etkisiyle bu kişi, yol kenarında bulanan dubaları yola atarak trafiği tehlikeye attı. Vatandaşlar polise ihbarda bulunurken, bu kişi, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

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