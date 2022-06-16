Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Alkol alıp ortalığı birbirine kattı! Biber gazıyla etkisiz hale getirildi

#Alkol#Tabanca#Biber Gazı

Antalya'da evde ateş edip, eşyalara zarar veren S.C.A. (35), polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu iddia edilen S.C.A.'nın bir süre önce de evini yakmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın girişindeki dairede meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen S.C. A., tabancası ile ateş açıp, yüksek sesle bağırarak eşyalara zarar vermeye başladı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese gelen ekipler, S.C.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Pencerenin camlarını kırıp polise fırlatan S.C.A., biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Kendine gelmesi için bir süre dinlendirilen S.C.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Evde arama yapan polis, tabancayı bulamadı.

Daha önce de evini yakmaya çalışan S.C.A.'nın çevresindekiler tarafından birçok kez şikayet edildiği ortaya çıktı.

Alkol alıp ortalığı birbirine kattı Biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alkol#Tabanca#Biber Gazı

BAKMADAN GEÇME!

O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık
Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması

BAKMADAN GEÇME!

O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık
Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması