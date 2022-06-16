Alkol alıp ortalığı birbirine kattı! Biber gazıyla etkisiz hale getirildi

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Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın girişindeki dairede meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen S.C. A., tabancası ile ateş açıp, yüksek sesle bağırarak eşyalara zarar vermeye başladı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese gelen ekipler, S.C.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Pencerenin camlarını kırıp polise fırlatan S.C.A., biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Kendine gelmesi için bir süre dinlendirilen S.C.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Evde arama yapan polis, tabancayı bulamadı.

Daha önce de evini yakmaya çalışan S.C.A.'nın çevresindekiler tarafından birçok kez şikayet edildiği ortaya çıktı.