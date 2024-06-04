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Alkol alıp girdiği camilerde Kuran-ı Kerim'lere zarar verdi... Gözaltına alındı

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#Cami#Kuran-I Kerim#Eskişehir
Alkol alıp girdiği camilerde Kuran-ı Kerimlere zarar verdi... Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 14:24

Eskişehir'de alkol aldıktan sonra girdiği 2 camide 'Kur’an-ı Kerim'leri yırtan Muhammed Enes S. (25), gözaltına alındı.

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Kentte yaşayan Muhammed Enes S., dün akşam alkollü halde Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'ndeki Beyazıt Camisi'ne girdi. Dolaplardaki Kur'an-ı Kerim'lere yırtarak zarar veren şüpheli, daha sonra Arifiye Mahallesi'ndeki tarihi Reşadiye Camisi'ne de girdi. Muhammed Enes S., burada da Kur'an-ı Kerim'leri yırttı. Durumu fark edenler, polise ihbarda bulundu.

Alkol alıp girdiği camilerde Kuran-ı Kerimlere zarar verdi... Gözaltına alındı

Adrese gelen polis ekipleri, cami çıkışında Muhammed Enes S.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin 1.81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından ifadesi alınan Muhammed Enes S., işlemlerinin ardından 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adliyeye sevk edildi. 

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#Cami#Kuran-I Kerim#Eskişehir

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