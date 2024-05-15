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Alkol aldıktan sonra annesi içerideyken evi ateşe verdi

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#Kocaeli#Kartepe#Polis
Alkol aldıktan sonra annesi içerideyken evi ateşe verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 01:01

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, alkollü olduğu öğrenilen S.Y. (45), annesi K.Y.'nin (75) de içeride olduğu sırada evi ateşe verdi. Büyüyen alevler bitişikteki evi de sararken yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi. Müdahale sırasında bir itfaiye erinin yanan evin duvarında bulunan Türk bayrağını aldığı anlar kameraya yansırken, anne tedbir amaçlı ambulansa, oğlu ise gözaltına alındı.

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​Olay, saat 22.30 sıralarında Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi, İzmit Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre S.Y., alkol alıp, annesi K.Y.'nin de içeride bulunduğu sırada, bilinmeyen nedenle evi ateşe verdi. Yangını fark eden mahallelinin müdahalesi sonucu S.Y. ve annesi K.Y. evden çıkarılırken, büyüyen alevler ise bitişikte bulunan tek katlı eve de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Anne K.Y. tedbir amaçlı ambulansa alınırken, oğlu S.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Öte yandan, bir itfaiye erinin yanan evin duvarında bulunan Türk bayrağını aldığı anlar ise kameraya yansıdı. İki evin de kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kocaeli#Kartepe#Polis

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